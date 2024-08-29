56-летний мужчина угрожал прохожим саблей, чтобы познакомиться с девушкой

В Москве 56-летний мужчина размахивал саблей и угрожал зарезать прохожих, чтобы познакомиться с девушкой. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел около домов на Пятницком шоссе. На камеры видеонаблюдения попал момент, когда нетрезвый мужчина подошел к группе людей, достал из ножен саблю и стал что-то говорить. Оказалось, что он угрожал им расправой.

В ведомстве отмечают, что молодые люди смогли задержать москвича с саблей и передали его правоохранителям. Выяснилось, что ему 56 лет, и он живет в районе Митино.

Сам же злоумышленник объясняет действия тем, что хотел познакомиться с девушкой.

На данный момент Тушинская межрайонная прокуратура проводит проверку, привлечение мужчины к уголовной ответственности по факту хулиганства находится у них на контроле.

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