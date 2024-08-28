Высадивший женщину на оживленной трассе таксист ранее обвинялся в избиении пассажира

Таксист, высадивший женщину на оживленной трассе, ранее обвинялся в избиении пассажира. Клиент писал на него заявление в полицию.

Инцидент произошел в 2020 году, пишет ИА Регнум.

Пострадавший утверждал, будто случился словесный конфликт – водитель не довез до места, высадил на ближайшей парковке на МКАД и выволок из машины, вымогал деньги.

Пассажир вызвал скорую и полицию. Таксист сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что напали на него, а не наоборот. При этом пострадавший публиковал фото с ссадинами и травмами. Таксист написал встречное заявление в полицию. Об исходе разбирательства ничего не известно.

26 августа мужчина набросился на другую пассажирку – женщина просила не смотреть в телефон при вождении. В итоге ее высадили на трассе. Водитель продолжает работать в компании. Выяснилось, что он является чемпионом Москвы по грэпплингу.