55-летнего гендиректора «Ямаха мьюзик» нашли мертвым в Москве

В Москве найден мертвым 55-летний гендиректор «Ямаха мьюзик» Аоки Дзюн. Тело японца обнаружили в здании на Кутузовском проспекте, где находится отель Radisson Royal (бывшая гостиница «Украина»). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, бизнесмен несколько дней не выходил на связь, поэтому знакомые забили тревогу и обратились к правоохранителям. В итоге его тело было найдено днем 2 апреля. Известна предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Напомним, что Аоки Дзюн был не только генеральным директором «Ямаха мьюзик», но и входил в состав попечительского совета Московской консерватории.

Ранее мы писали о том, что 23-летний директор Domino Pizza найден мертвым в подсобке пиццерии в Москве. Тело директора накануне днем обнаружил повар, который спустился в подсобное помещение.

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