«Гроб не открывали, нельзя было»: подруга Либерж Кпадону рассказала подробности ее похорон

Подруга Либерж Кпадону рассказала, почему тело звезды «Дома-2» кремировали. Мария Кохно пообщалась с изданием Woman.ru и раскрыла подробности похорон.

Прощание с бывшей участницей популярного проекта «Дом-2» прошло 3 апреля в подмосковном Королеве. Сюда приехали ее родные, друзья и коллеги. Поклонники следили за новостями в соцсетях. На первых фото было видно, что 36-летнюю Либерж хоронили в закрытом гробу.

«Гроб не открывали, нельзя было… Ее родители просто в жутком состоянии, в жутком! Это такая трагедия, у них никого больше нет, кроме Либерж», –высказалась Мария.

Родители приняли решение кремировать тело дочери. Подруга предположила, что они выбрали такой способ из-за семейных традиций.

Проводившие в последний путь близкие принесли с собой белые розы – их очень любила Либерж.

«Еще обожала простые ромашки, но их найти сложнее, а розы обязательно должны были быть. На гробе тоже были эти цветы», – пояснила Кохно.

СМИ пишут, что тело Кпадону обнаружили на кровати. Она лежала, а рядом на тумбочке были ее медицинские документы. Девушка готовилась к операции – у нее обнаружили новообразование в легком, кроме того, она болела туберкулезом.

Ранее мы писали о том, что мать Либерж Кпадону рыдала на похоронах 36-летней дочери в Королеве.