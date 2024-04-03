23-летний директор Domino Pizza найден мертвым в подсобке пиццерии в Москве

В Москве нашли мертвым 23-летнего директора одной из точек сети пиццерий Domino Pizza. Тело лежало в подсобке пиццерии, на голове умершего была гематома.

О смерти сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, речь идет о пиццерии на улице Федоськино. Тело директора накануне днем обнаружил повар, который спустился в подсобное помещение.

На место вызвали экстренные службы. Рядом с мертвым руководителем обнаружили зип-пакет с веществом светлого цвета. Оно направлено на экспертизу.

Предварительная причина смерти – передозировка. Точную причину установит судмедэкспертиза. Начата проверка.

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