53-летняя консьержка совратила российского школьника

53-летняя консьержка растлила 13-летнего школьника в Одинцове. Инцидент произошел в доме на Кутузовской улице.

Как сообщают источники РЕН ТВ, женщина работала консьержкой в доме, где жил мальчик. Она отправляла подростку интимные сообщения и домогалась его. В конце ноября консьержка растлила школьника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого россиянин изнасиловал 12-летнюю падчерицу и надругался над ее сестрой. О произошедшем одна из пострадавших рассказала учительнице, а та, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы.

Также мы писали, что в Якутии учитель педколледжа изнасиловал студентку и заставил с ним жить. Подробнее читайте здесь.