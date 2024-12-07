Опубликовано 07 декабря 2024, 13:241 мин.
53-летняя консьержка совратила российского школьника
В Подмосковье 53-летняя консьержка совратила семиклассника.
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53-летняя консьержка растлила 13-летнего школьника в Одинцове. Инцидент произошел в доме на Кутузовской улице.
Как сообщают источники РЕН ТВ, женщина работала консьержкой в доме, где жил мальчик. Она отправляла подростку интимные сообщения и домогалась его. В конце ноября консьержка растлила школьника.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
До этого россиянин изнасиловал 12-летнюю падчерицу и надругался над ее сестрой. О произошедшем одна из пострадавших рассказала учительнице, а та, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы.
Также мы писали, что в Якутии учитель педколледжа изнасиловал студентку и заставил с ним жить. Подробнее читайте здесь.