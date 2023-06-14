42-летний житель Карелии умер после падения на печь в бане. Об этом сообщает портал «Невские новости».

По данным источника, поход в городскую баню закончился для мужчины трагично. После падения потерпевшего доставили в местную больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него ожоги 80% тела, также были обнаружены глубокие ожоги второй и третьей степени. Больше всего у мужчины пострадали участки шеи и туловища. Кроме того, у жителя Карелии был шок в третьей степени.

Медицинские сотрудники пытались спасти жизнь 42-летнему мужчине, однако травмы оказались слишком серьезными. Смерть жителя Карелии наступила в реанимации.

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