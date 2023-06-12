В НИИ имени Склифосовского пациентка загорелась во время операции

Пациентка загорелась во время проведения операции в НИИ имени Склифосовского. Она не может получить компенсации от больницы.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского с переломом плеча. Во время проведения операции на столе произошло возгорание. Белье девушки, пропитанное антисептиком загорелось.

По данным СМИ, причиной пожара во время операции стало короткое замыкание. Девушке была оказана медицинская помощь. В настоящий момент у нее ожог спины. Повреждения также получил хирург, проводивший операцию.

Лечение данной травмы требуется длительное. Пострадавшая осуществляет его за свой счет, поскольку в компенсации от больницы ей было отказано. Произошедшее расценили как несчастный случай. Записи с камер видеонаблюдения в больнице, кстати, не сохранились. Девушка обратилась за помощью в прокуратуру, Минздрав и Администрацию Президента, однако в настоящий момент дело не сдвинулось с места и выплаты так и не были получены.

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