17:58, 10 июня 2023
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Ревнивая жена облила бензином машину супруга и устроила пожар
Во Владивостоке ревнивая жена облила бензином машину мужа и подожгла ее.
39-летняя женщина облила бензином машину мужа и устроила пожар. Инцидент произошел во Владивостоке на Сахалинской улице.
По предварительным данным следствия, женщина узнала об измене мужа. В порыве ревности она хотела отомстить.
Однако в результате пожара женщина получила термические ожоги и была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.
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Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал «Восток Медиа»
Автор:Галина СьюТеги: