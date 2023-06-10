Ревнивая жена облила бензином машину супруга и устроила пожар

39-летняя женщина облила бензином машину мужа и устроила пожар. Инцидент произошел во Владивостоке на Сахалинской улице.

По предварительным данным следствия, женщина узнала об измене мужа. В порыве ревности она хотела отомстить.

Однако в результате пожара женщина получила термические ожоги и была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

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