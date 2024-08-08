4-летняя девочка погибла после падения на нее собаки с пятого этажа. Об этом сообщает mk.ru.

В Индии выпавшая с пятого этажа жилого дома собака породы лабрадор приземлилась прямиком на 4-летнюю девочку. Сообщается, что происшествие случилось в городе Тхане. Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка, однако спасти девочку не удалось.

Полицейские подозревают, что пса могли намеренно столкнуть с террасы. Несмотря на то, что мать погибшей решила не подавать заявление, правоохранители все же намерены расследовать смерть ребенка.

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