Упал в воду и не появился на поверхности: крокодил съел рыбака на глазах у семьи

Путешествие на автодоме обернулось трагедией для семьи из Австралии. Крокодил проглотил мужчину, который рыбачил на глазах у его родственников. Опасного хищника, как и труп человека, до сих пор не могут найти, передает Daily Mail.

Семейство отправилось путешествовать по стране. Одной из остановок стала река Аннан неподалеку от Куктауна. 40-летний австралиец решил порыбачить в водоеме. В какой-то момент он внезапно упал в воду и исчез. Это произошло на глазах родных.

По данным СМИ, скорее всего, главу семейства утащи под воду крокодил. Он мог дежурить рядом с мостом, с которого выбрасывают в воду останки животных.

Сейчас опасного хищника разыскивают экстренные службы. Мужчину с момента падения в реку больше никто не видел.

Ранее сообщалось, что медведь вырвался из вольера и задрал женщину. Опасное животное пришлось ликвидировать.