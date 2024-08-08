Опубликовано 08 августа 2024, 15:20
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18-летний сын директора Полины Гагариной перевернулся на квадроцикле в Подмосковье и попал в реанимацию
Mash: 18-летний сын директора Полины Гагариной попал в реанимацию.
© Starface.ru
В Подмосковье на квадроцикле перевернулся сын директора певицы Полины Гагариной Андрея Мухачева. Юноша лежит в реанимации.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
6 августа 18-летний Артем не справился с управлением и перевернулся на квадроцикле, находясь в Дмитрове. Молодого человека доставили в больницу.
По информации источника, у него черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом ребер, ушибы органов. За состоянием Артема наблюдают медики.
Известно, что парень увлекается хоккеем. Его отец в прошлом играл за «Ак Барс» на позиции защитника.
Ранее Гагарина сообщила, что сын поступил на бюджет в «институт мечты». Певица не стала раскрывать название учебного заведения.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева