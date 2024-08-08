18-летний сын директора Полины Гагариной перевернулся на квадроцикле в Подмосковье и попал в реанимацию

В Подмосковье на квадроцикле перевернулся сын директора певицы Полины Гагариной Андрея Мухачева. Юноша лежит в реанимации.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

6 августа 18-летний Артем не справился с управлением и перевернулся на квадроцикле, находясь в Дмитрове. Молодого человека доставили в больницу.

По информации источника, у него черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом ребер, ушибы органов. За состоянием Артема наблюдают медики.

Известно, что парень увлекается хоккеем. Его отец в прошлом играл за «Ак Барс» на позиции защитника.

Ранее Гагарина сообщила, что сын поступил на бюджет в «институт мечты». Певица не стала раскрывать название учебного заведения.