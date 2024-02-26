4-летний ребенок попал в больницу из-за капель бабушки

В Ленобласти 4-летний ребенок попал в больницу с отравлением, выпив глазные капли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 25 февраля ребенка привезли к бабушке в гости. Пенсионерка отвлеклась и оставила внука одного в комнате. За это время он успел найти глазные капли и выпить их. После принятия лекарства мальчику стало плохо. Увидев его состояние, взрослые незамедлительно вызвали скорую помощь.

Потерпевшего госпитализировали в местную больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Похожая ситуация произошла в Выборге. Там 3-летний ребенок впал в кому после того, как выпил стакан водки вместо лимонада. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что пропавшую под Псковом 11-летнюю девочку нашли закопанной в яме почти без одежды. Напомним, что 1 января подросток ушла из дома и не вернулась.