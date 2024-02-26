Пропавшую под Псковом 11-летнюю девочку нашли закопанной в яме почти без одежды

Под Псковом обнаружили тело пропавшей школьницы. Оно было закопано в яме. Также на девочке практически не было одежды. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, вечером 1 января подросток ушла из дома и не вернулась. Два месяца ее искали полицейские и волонтеры. Сначала нашли куртку несовершеннолетней. Она была у берега местной реки Полонки, и на ней заметили следы мужского ДНК. Было предположение, что ее подбросил убийца, чтобы сделать вид, что школьница провалилась под лед. Но через три дня обнаружили и саму девочку. Ее труп был закопан в земле недалеко от водоема.

Предварительно, 11-летнюю могли изнасиловать, а после убить. Причем следствие не исключает того, что сделал это кто-то из местных. Чтобы проверить эту версию, у жителей деревни Полоное взяли образцы слюны, чтобы сопоставить их с уже найденным материалом.

Расследование продолжается.

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