37-летняя москвичка подожгла мужа во время ссоры. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В ночь на 9 февраля в Москве 37-летняя женщина подожгла супруга из-за конфликта. Местная жительница облила избранника горючей жидкостью и подожгла под ним пол. По информации источника, потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Что стало причиной ссоры — пока не уточняется.

«35-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами тела», — сообщает РЕН ТВ.

По факту произошедшего началась проверка.

Ранее сообщалось о том, что жительница Сахалина подожгла подъезд знакомого после неудачного свидания. Общий ущерб превысил полмиллиона рублей. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что в Татарстане местная жительница смогла через окно сбежать от пьяного мужа, который попытался поджечь ее.