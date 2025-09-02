35-летнюю москвичку завалило камнями на Эльбрусе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, камнепад обрушился в районе скал Пастухова на 35-летнюю россиянку, которая полезла на Эльбрус с друзьями. Женщина получила различные травмы. На место выдвинулись спасатели.

По информации источника, пострадавшая была в составе незарегистрированной группы из восьми человек.

Ранее мы писали, что беспилотник Киргизии не обнаружил признаков жизни застрявшей в горах альпинистки Натальи Наговициной. Россиянка находится на высоте 7140 метров со сломанной ногой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Наговицина находится у камня, где лежит тело погибшего 10 лет назад альпиниста.