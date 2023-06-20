34-летний житель Москвы нанес 247 ударов ножом своей возлюбленной во время ссоры. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По данным источника, трагедия произошла 3 января 2023 года. Тогда житель столицы поссорился со своей 34-летней избранницей. Однако в какой-то момент он потерял контроль над собой, схватил нож с 15-сантиметровым клинком и нанес удары в шею, тело и конечности женщины. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

Сообщается, что мужчина угрожал орудием убийства и сотрудникам полиции во время задержания. На данный момент в Савеловский районный суд Москвы направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который находится под стражей.

Ранее мы писали о том, что в Москве беременная девушка торопилась на работу и выпрыгнула из окна шестого этажа. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что актера сериала «Маргоша» Дмитрия Полесюка обманули на 13 миллионов рублей при покупке квартиры в Москве.