Актера сериала «Маргоша» Полесюка обманули на 13 млн рублей при покупке квартиры в Москве

Актера сериала «Маргоша» Дмитрия Полесюка развели на 13 миллионов рублей при покупке квартиры в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, мужчина задумался о собственной квартире в столице. В этот период с ним связался неизвестный, представился менеджером по недвижимости и предложил свои услуги по оформлению документов. Дмитрий согласился на озвученные условия и, когда подходящая квартира была найдена, перевел мошеннику почти 13 миллионов рублей. После того, как жулик получил сумму, общение по поводу документов прекратилось.

Дмитрий, осознав, что стал жертвой афериста, обратился за помощью к правоохранительным органам. На данный момент полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее мы писали о том,что в Санкт-Петербурге мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и получили от нее 9 миллионов. Подробности смотрите в этой статье.