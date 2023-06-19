SHOT: в Москве беременная девушка торопилась на работу и выпрыгнула из окна

В Москве беременная девушка торопилась на работу и выпрыгнула из окна шестого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 23-летняя жительница столицы в минувшую субботу навестила своего брата. В квартире родственника она решила немного отдохнуть перед ночной сменой. После сна девушка поняла, что опаздывает на работу. Тогда будущая мама запаниковала и выпрыгнула из окна.

Жительница Москвы приземлилась на козырек подъезда. Заметив это, очевидцы вызвали скорую помощь. Девушку госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом позвоночника в местную клинику. На данный момент потерпевшая и ее ребенок находятся в безопасности.

Как сообщает источник, пострадавшая — гражданка Киргизии, которая не имеет в России регистрации.

Правоохранительные органы начали разбирательство и принялись за проверку брата госпитализированной девушки.

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