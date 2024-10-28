В Подмосковье школьники подожгли 9-летнего приятеля на детской площадке. Они пытались провести химический эксперимент и убедили мальчика принять в нем участие.

Подробности приводит mk.ru.

Инцидент произошел 27 октября. На детской площадке находилась группа ребят в возрасте 11-12 лет. Они посмотрели в интернете ролики с холодным огнем и решили попробовать создать такое пламя. Не все необходимые жидкости оказались в наличии – некоторые заменили спиртом.

Ребята продемонстрировали смесь школьнику и убедили, что она не вредна. Мальчику протерли кисти и щиколотку, затем его подожгли. Ребенок получил ожоги рук и ног, его доставили в больницу.

Жизни мальчика ничто не угрожает. Однако родители пострадавшего решили добиться компенсации от семей.

Ранее сообщалось, что москвичка подожгла мужа во время ссоры.