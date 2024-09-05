Зоорадикалы ворвались в Большой Московский цирк и перепугали всех животных

Группа студентов Тимирязевской сельскохозяйственной академии пробралась на территорию Большого Московского цирка и перепугала всех животных.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, инцидент произошел ночью. Зоорадикалы пытались подключиться к видеокамерам, чтобы транслировать в Сети обстановку внутри здания.

Вооружившись альпинистским снаряжением, 11 человек забрались на территорию через крышу и взломали щиток системы видеонаблюдения. кроме того, хулиганы включали фонари и светили на спящих животных, пугая их.

На вызов охранников прибыли сотрудники Росгвардии и задержали большую часть злоумышленников.

По предварительным данным, студенты хотели таким образом выразить свой протест против использования животных в цирке.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные ответили хейтерам, которые критикуют их за работу с животными. Как пояснили артисты, в дикой природе звери выживают, в зоопарках за ними просто наблюдают, на арене – контактируют. Как подчеркнул Эдгард, каждый человек, у кого есть домашнее животное, является дрессировщиком.