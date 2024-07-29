СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 29 июля 2024, 17:42
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Ведутся поиски: мать троих детей пропала без вести в результате размытия перемычки канала в Карелии

В Карелии ведутся поиски матери троих детей, пропавшей из-за прорыва плотины.
Ведутся поиски: мать троих детей пропала без вести в результате размытия перемычки канала в Карелии

© Freepik

Сотрудники МЧС организовали поиски людей в районе прорыва временной плотины в Карелии. Среди исчезнувших есть многодетная мать, передает Life.ru.

По данным СМИ, пропавшей россиянке 37-лет. Она замужем; пара воспитывает троих детей. Вместе с ней сотрудники экстренных служб разыскивают 61-летнюю женщину.

Погибшим в результате прорыва временной плотины числится один человек — 35-летний машинист экскаватора, который в момент трагедии работал в зоне подтопления. Однако тело мужчины пока не нашли.

Еще семь человек пострадали. Среди них есть двое несовершеннолетних. У детей травмы ног, сейчас им оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в России разыскивают 15-летнего гражданина Израиля. Подросток тайно сбежал из дома в Москву. На родине он считается вундеркиндом.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
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