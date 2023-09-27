29-летняя москвичка с битой набросилась на водителя, кинувшего бутылку в ее авто. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошел 25 сентября 2023 года. Неизвестный бросил стеклянную бутылку в машину москвички. В ответ на это девушка набросилась на него с битой. Тогда мужчина стал защищать имущество. Он с силой толкнул нападавшую на припаркованный рядом автомобиль, сел за руль, переехал ее и сбежал.

Москвичку доставили в местную больницу. У девушки диагностировали переломы ребер и ушиб сустава. На данный момент сотрудники МВД начали проверку, детали дорожного конфликта выясняются.

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