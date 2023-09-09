13:53, 09 сентября 2023
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Москвич набросился на соседку с кулаками после ее замечания о громкой музыке
В Москве сосед жестоко избил женщину за замечание о громкой музыке.
В Москве произошел жестокий случай избиения женщины мужчиной после ее замечания о слишком громкой музыке.
Как пишет РЕН ТВ, жительница дома на улице Фонвизина пошла к соседу, чтобы сделать замечание. Он громко слушал музыку в вечернее время.
Девушка не знала соседа ранее и не ожидала такой реакции. Мужчине не понравились ее слова, и он нанес ей такие телесные повреждения, что ей потребовалась медицинская помощь.
Отмечается, что пострадавшая обратилась в травмпункт с кровоподтеками, ссадинами и ушибами.
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