Москвич набросился на соседку с кулаками после ее замечания о громкой музыке

В Москве произошел жестокий случай избиения женщины мужчиной после ее замечания о слишком громкой музыке.

Как пишет РЕН ТВ, жительница дома на улице Фонвизина пошла к соседу, чтобы сделать замечание. Он громко слушал музыку в вечернее время.

Девушка не знала соседа ранее и не ожидала такой реакции. Мужчине не понравились ее слова, и он нанес ей такие телесные повреждения, что ей потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что пострадавшая обратилась в травмпункт с кровоподтеками, ссадинами и ушибами.

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