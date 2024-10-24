26-летний дагестанский боец СВО сбежал с собственной свадьбы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

26-летний мужчина после возвращения из зоны СВО должен был жениться на девушке, которую ему подобрали родители. Свадьба была запланирована на 24 октября, но накануне жених пропал. Его друг считает, что он сбежал с торжества и спрятался. По словам приятеля, мужчина был не готов к браку и не испытывал чувств к невесте.

На данный момент к поискам бойца подключилась полиция.

Ранее в Биробиджане раненый боец СВО не смог попасть домой и обратился к спасателям. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что боец из Дагестана заработал на СВО 6 млн и потратил их в клубах Москвы.