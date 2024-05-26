Отдыхали по госпрограмме: подростки разгромили башкирский лагерь «Орленок» в последний день смены

Башкирский лагерь «Орленок» был наполовину разгромлен подростками, передает Telegram-канал Mash. Детей, которые устроили беспорядки, привезли на отдых из Белогородской области.

По данным СМИ, ничего не предвещало беды — на протяжении 19 дней смены они вели себя хорошо. Подростки 13 и 14 лет участвовали в конкурсах, ездили на экскурсии. Никаких инцидентов зафиксировано не было.

Однако в последний день смены несовершеннолетние по какой-то причине стали агрессивно себя вести. Они сорвали с окон москитные сетки, разбросали мусор по комнатам, разбили раковины и выбили двери.

При этом сотрудники лагеря пытались помешать подросткам, но те все равно не остановились. От комментариев администрация учреждения отказалась.

Ранее в Иркутске хулиган закидал навозом и затопил зал ММА. В результате его действий был нанесен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.