За его жизнь борются врачи: лифтера зажало во время работы на верхних этажах больницы

Мужчина получил травмы во время ремонтных работ в одной из больниц Санкт-Петербурга. Его зажало лифтом. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Лифтер прибыл для проведения ремонтных работ в Ленинградскую областную больницу на проспекте Луначарского. На девятом этаже медицинского учреждения 55-летний мужчина застрял, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Через некоторое время лифтера удалось вытащить. Во время осмотра у него зафиксировали тяжелые травмы. Для оказания экстренной медицинской помощи его госпитализировали. За жизнь пострадавшего борются врачи. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее инцидент с лифтом произошел в московской больнице. Там застряли 11 человек. Среди тех, кто оказался в кабине, была беременная женщина. Она находилась на шестом месяце.