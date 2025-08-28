23 человека застряли на пляже из-за лесного пожара под Геленджиком. Туристов эвакуируют на катере. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, под Геленджиком горит более трех гектаров. Второй очаг находится в районе села Береговое. Пожар тушат с помощью Ми-8.

Также отмечается, что эвакуируют одну из баз отдыха. Туристов временно разместят в школе. В соседних населенных пунктах обстановка спокойная, туристы продолжают купаться.

