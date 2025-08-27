Ветер снес батут с детьми в российском городе: есть пострадавшие

В Уфе ветер унес батут с детьми. По информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, есть пострадавшие.

По информации СМИ, в результате инцидента в российском городе пострадало четыре человека, трех девочек доставили в больницу, у одного мальчика разбит нос.

Отмечается, что батут снесло сильным ветром. Конструкция находилась во дворе на улице Летчиков.

Как пишет Сапа, все произошло внезапно. Налетел шторм и снес детский надувной городок. Ветер приподнял и повалил конструкцию. Дети посыпались на землю. Несколько человек пострадали. На место происшествия приехали бригады скорой помощи.

Аттракционы были установлены во дворе многоэтажки. Момент происшествия был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

