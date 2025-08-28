«Она два дня не ела»: супруга пропавшего в Босфоре россиянина не оставляет попытки найти его

Россиянин Николай Свечников пропал при попытке переплыть Босфор в Турции. Его поиски до сих пор продолжаются. Близкие пловца опасаются за его супругу, которая перестала есть и выглядит как полумертвая, передает MSK1.RU.

Николай исчез 24 августа. Он единственный, кто не добрался до финиша и кого до сих пор не могут найти. Когда супруга Свечникова узнала о случившемся, то сразу же отправилась в Турцию.

Женщина не оставляет попыток отыскать мужа. Она обратилась за помощью к местным властям и всем тем, кто может обладать хоть какой-то информацией о произошедшем.

«Она два дня не ела. Сидит рядом как полумертвая. Я из-за этого еще больше переживаю», — рассказала родственница семейства.

Ранее мать пропавшего россиянина рассказала, что с ним могло произойти во время заплыва. Существует версия, что участник соревнований устал и перевернулся на спину.