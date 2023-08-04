21-летняя девушка призналась в убийстве выпивавшего с ней школьника

В Нижнем Новгороде девушку подозревают в убийстве 16-летнего подростка. Она уже задержана. Об этом сообщается на сайте «Известия» со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по региону.

Следствие утверждает, что ночью, 4 августа, молодые люди употребляли алкоголь, но потом между ними вспыхнул конфликт. В результате 21-летняя девушка нанесла подростку ножевое ранение в область грудной клетки.

Подчеркивается, что юноша умер на месте преступления. Злоумышленница признала свою вину. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении девушки по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее школьница из Нижнего Тагила призналась, что оклеветала брата в изнасиловании ради помощи его жене. Девочка сделала это с целью помочь его супруге — она видела, как родственник применяет силу к супруге.

Еще один случай произошел в Волгодонске. Там пьяные девушки забросали камнями спасателя из-за отказа покатать их на лодке. Две туристки попросили 55-летнего спасателя прокатить их по водоему на служебной лодке. На свою просьбу они получили отказ, после чего стали бросать в мужчину камни и бить его палкой. Другие отдыхающие бросились успокаивать девушек.