Школьница из Нижнего Тагила призналась, что оклеветала брата в изнасиловании ради помощи его жене

Житель Нижнего Тагила в скором времени предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней сестры. Однако девочка уже давно призналась, что оклеветала брата. В случае признания вины 35-летнему мужчине грозит 20 лет колонии, пишет E1.ru.

Адвокат уральца пообщалась с журналистами и рассказала им подробности дела. По ее словам, школьница в очередной раз подтверждает, что оговорила брата. Девочка сделала это с целью помочь его жене — она видела, как родственник применяет силу к супруге. А друзья несовершеннолетней узнали о якобы случившемся лишь потому, что та хотела от них внимания.

На суде школьница ведет себя уверенно. Она по-прежнему придерживается позиции, которую заняла сразу же после обращения в полицию: самые первые показания являются ложными в силу вышеописанных причин. Сторона обвинения за несколько лет расследования так и не смогла найти и представить существенных доказательств. Все строится лишь на спонтанном обращении девочки, которое она уже развенчала. У мужчины при этом дома остаются четверо малолетних детей.

Ранее в Новосибирской области братья-подростки надругались над семилетним мальчиком. Предполагаемые насильники воспитываются в неполноценной семье — их воспитанием занимается только бабушка.