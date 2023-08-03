Пьяные девушки забросали камнями спасателя из-за отказа покатать их на лодке: у мужчины сотрясение мозга

В Ростовской области пьяные девушки жестоко избили спасателя из-за того, что он не покатал их на лодке. Пострадавшему диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Все произошло на пляже в Волгодонске. Две туристки попросили 55-летнего спасателя прокатить их по водоему на служебной лодке. На свою просьбу они получили отказ, после чего стали бросать в мужчину камни и бить его палкой. Другие отдыхающие бросились успокаивать девушек.

В пресс-службе управления МВД России по Ростовской области передают, что стражи правопорядка зафиксировали словесный конфликт и нанесение ударов палкой. На данный момент специалисты проводят проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали, что под окнами многоэтажного дома в Санкт-Петербурге обнаружили горящее тело 23-летней москвички. Во время осмотра здания на балконе 16-го этажа нашли две пустые бутылки: в одной было вино, в другой – керосин. Интересно, что в круг близких друзей погибшей входили люди, увлекающиеся потусторонними силами.