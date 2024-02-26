21-летний внук бывшего главы МВД Рушайло пострадал в драке

В Москве 21-летний внук бывшего главы МВД Владимира Рушайло пострадал в драке. Молодого человека избили неизвестные.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. В районе метро «Маяковская» ему сломали нос.

Внук Рушайло не обращался в полицию. Детали случившегося неизвестны.

Ему оказали медпомощь, а затем отпустили домой.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала об избиении мужчиной в 26 лет. Из-за того случая ей пришлось обратиться к психологу. Чехова назвала историю с избиением любимым мужчиной сложной и переломной.

В середине февраля сообщалось, что четверо мужчин в масках напали на мужчину в Москве у подъезда, избили и угрожали отрезать ухо. Злоумышленники утверждали, что он неподобающе ведет себя с чужой супругой.