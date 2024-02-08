Всегда были сложные отношения с мужчинами: Анфису Чехову избил сожитель в молодости

Телеведущая Анфиса Чехова, несмотря на образ эксперта в отношениях, всегда испытывала некоторые трудности при построении личной жизни. А один раз она и вовсе оказалась в опасности — в 26 лет звезду избил ее же возлюбленный.

Чехова рассказала о неудачном опыте в программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым. По словам Анфисы, из-за случая с этим кавалером ей пришлось даже обратиться к психологу.

«Я впервые попала к психологу после довольно сложной и переломной истории в моей личной жизни. Это случилось, когда меня избил мужчина. Мой любимый мужчина. Тогда я пришла к психологу, чтобы он меня пожалел по большому счету», — рассказала телеведущая.

Теперь же Чехова и сама обладает соответствующей компетенцией. Знаменитость с отличием окончила университет и может консультировать людей по их вопросам.

Ранее Анфиса пожаловалась на компанию «Аэрофлот». Это произошло после того, как звезда опоздала на посадку.