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Опубликовано 09 января 2025, 11:12
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20-летняя россиянка прокатилась на ватрушке и разбилась насмерть

Жительница Татарстана разбилась насмерть во время катания на ватрушке.
20-летняя россиянка прокатилась на ватрушке и разбилась насмерть

© Freepik

20-летняя жительница Татарстана прокатилась на ватрушке и разбилась насмерть. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

По данным источника, ЧП произошло в поселке Новое Аракчино. Россиянка с друзьями каталась с горки и во время очередного заезда врезалась в забор.

Девушку доставили в больницу, однако спустя полчаса она скончалась.

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