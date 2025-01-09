Опубликовано 09 января 2025, 11:121 мин.
20-летняя россиянка прокатилась на ватрушке и разбилась насмерть
Жительница Татарстана разбилась насмерть во время катания на ватрушке.
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20-летняя жительница Татарстана прокатилась на ватрушке и разбилась насмерть. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.
По данным источника, ЧП произошло в поселке Новое Аракчино. Россиянка с друзьями каталась с горки и во время очередного заезда врезалась в забор.
Девушку доставили в больницу, однако спустя полчаса она скончалась.
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