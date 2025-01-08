Муж услышал грохот: женщина на восьмом месяце беременности умерла в душе

Беременная француженка разбилась в душе. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Врачи попытались спасти ее ребенка, но их старания оказались тщетны, передает La Provence.

Француженка находилась в своем доме в коммуне Юшо. Она пошла в душа, а через некоторое время глава семейства услышал грохот. Оказалось, что женщина, находящаяся на восьмом месяце беременности, упала.

Специалисты экстренных служб прибыли на место инцидента и сделали все возможное, чтобы спасти мать с ребенком. Но вскоре медики констатировали смерть обоих.

Глава населенного пункта, где произошла трагедия, был знаком с молодой парой. Он рассказал, что супруги сыграли свадьбу в ноябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что мужчина сварился заживо, принимая душ. Он был пьян и получил смертельные ожоги.