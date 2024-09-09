20-летний юноша ради славы засунул себе в рот живую кобру и поплатился

В Индии 20-летний юноша захотел прославиться и засунул себе в рот живую кобру. Об этом пишет издание Hindustan Times.

По данным источника, ЧП произошло в районе Камаредди в штате Теланганы. Уточняется, что молодой человек и его отец зарабатывали на жизнь, убивая змей. Перед ЧП родственники поймали ядовитую змею, и отец юноши попросил его снять видео с рептилией, чтобы распространить его в соцсетях.

В итоге молодой человек засунул кобру в рот, но получил укус во время записи ролика. Медикам не удалось спасти индийца.

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