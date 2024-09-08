Воткнул нож в сонную артерию: бизнесмен не смог смириться с разводом и жестоко расправился с экс-женой

В Подмосковье 47-летний бизнесмен жестоко расправился с 36-летней бывшей женой. Мужчина воткнул своей жертве нож в сонную артерию, потому что не смог смириться с разводом.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, трагедия произошла в деревне Афанасовке в Наро-Фоминском районе. Мужчина ворвался в дом днем и сразу же стал угрожать ножом. При этом женщина попыталась сбежать, но бывший супруг догнал ее в спальне и дважды ударил ножом в шею и грудь.

Расправившись со своей жертвой, бизнесмен решил также сжечь ее автомобиль Nissan Skyline, припаркованный на участке. Пожар увидели соседи и обратились в экстренные службы.

По данным Shot, супруги прожили в браке пять лет, однако в мае 2024 года официально расторгли отношения. Близкие убитой рассказали, что она неоднократно называла мужа абьюзером. Также женщина жаловалась на угрозы с его стороны.

Известно, что имущество при разводе не делили, дом и авто остались у жены. У пары есть пятилетний сын. В момент убийства мальчик был с бабушкой.

Ранее житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в убийстве супруги на глазах у 17-летней дочери, заявил, что был вынужден обороняться от разъяренной жены. Пара поругалась на почве ревности, в результате петербуржец схватил нож и нанес жене не менее 57 ножевых ранений, после чего не менее 30 ударов неустановленным тупым предметом.