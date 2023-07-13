19-летний житель Электростали, которому сняли скальп, задумался о переезде из-за страха людей. Об этом потерпевший сообщил в интервью для издания kp.ru.

В беседе с журналистами юноша заявил, что хочет справедливого наказания для тех, кто напал на него. При этом он искренне надеется, что обидчиков накажут по всей строгости закона. Житель Электростали считает: если злоумышленники получат условный срок, то они могут отомстить ему. Вот почему у студента возникли мысли о переезде в другой город. Также он добавил, что из-за пережитого стресса начал бояться людей.

«Ничего не могу с собой поделать: я сейчас от любого человека шарахаюсь. Нервы!» — пожаловался юноша.

Напомним, несколько дней назад стало известно о нападении на 19-летнего жителя Электростали. Тогда пьяные мужчины вырезали у него два участка кожи: один на макушке, другой — чуть выше лба.

Известно, что сейчас пострадавший готовится к операции. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что парень избил экс-телеведущую Татьяну Виноградову в ее день рождения.