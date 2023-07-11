«Боялся, что убьют»: парня, которому срезали скальп в Электростали, ждет операция

Подруга пострадавшего в Электростали 19-летнего парня, которому срезали ирокез и скальп, рассказала о его состоянии. Известно, что пострадавшего готовят к операции. Девушка говорит, что на молодого человека напали с ножом сзади, а все случилось из-за цвета волос. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «360».

По словам возлюбленной парня Альбины, его состояние относительно хорошее, он поправляется. Она вспоминает, как узнала о случившемся. Молодой человек был в это время с другом, и немного выпил. В какой-то момент он решил попросить сигарету у двух мужчин, которые начали упрекать его из-за прически – зеленого ирокеза.

«Один сразу же в начале диалога заявил, что он азербайджанец и что если бы он был на его родине, он бы его сразу убил», — рассказала девушка.

Юрий не стал уходить от разговора и отметил, что никто не запрещает ему ходить в таком ярком виде. Казалось бы, на этом все закончилось, молодой человек хотел уйти и почувствовал удар со спины. У них был нож.

«Юру схватили за волосы, поставили [на четвереньки] и начали их резать. Он прикрывал шею — боялся, что убьют», — заявила Альбина.

У пострадавшего открылось сильное кровотечение, но он смог доползти до магазина, где ему вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, парень мог потерять сознание, поэтому они с ним разговаривали.

Напомним, что одного из подозреваемых задержали, им оказался 24-летний житель Коми. Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц.

Ранее мы писали о том, как в Челябинской области нашли тело пропавшей 11-летней девочки. Появились подробности страшного преступления: предполагаемый убийца школьницы участвовал в ее поисках.