Огромный синяк, губа разбита: любовник напал на известную российскую телеведущую в ее день рождения
Парень избил экс-телеведущую Татьяну Виноградову в ее день рождения.
Источник: Freepik
Парень избил экс-телеведущую Татьяну Виноградову в ее день рождения, который отмечали на Бали. Об избившем мужчине известно немного: 44-летний кавалер родом из Киева.
Пара встречалась около года. В день 32-летия Виноградовой мужчина напал на нее.
На праздник дочери прилетели даже ее родители. Компания из 12 человек сидела в отеле друга из России. В какой-то момент подвыпивший парень Виноградовой отошел в домик-виллу.
Он устроил там настоящий погром, а когда появилась Виноградов – избил ее. На опубликованных Telegram-каналом Mash кадрах видно, что у нее разбита губа, есть большой синяк под глазом.
Мужчина сбежал с места преступления. Он извинялся, но потом удалил сообщения. Сейчас его местонахождение неизвестно.
Виноградова отказалась обращаться в полицию. Что делать, будучи в другой стране, она не знает.
Ранее мы писали, как в Екатеринбурге мужчина избил знакомую из-за телефона. На замечания прохожих он не реагировал. Соответствующее видео появилось в Сети, его проверят правоохранители.