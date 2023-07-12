Огромный синяк, губа разбита: любовник напал на известную российскую телеведущую в ее день рождения

Парень избил экс-телеведущую Татьяну Виноградову в ее день рождения, который отмечали на Бали. Об избившем мужчине известно немного: 44-летний кавалер родом из Киева.

Пара встречалась около года. В день 32-летия Виноградовой мужчина напал на нее.

На праздник дочери прилетели даже ее родители. Компания из 12 человек сидела в отеле друга из России. В какой-то момент подвыпивший парень Виноградовой отошел в домик-виллу.

Он устроил там настоящий погром, а когда появилась Виноградов – избил ее. На опубликованных Telegram-каналом Mash кадрах видно, что у нее разбита губа, есть большой синяк под глазом.

Мужчина сбежал с места преступления. Он извинялся, но потом удалил сообщения. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Виноградова отказалась обращаться в полицию. Что делать, будучи в другой стране, она не знает.

Ранее мы писали, как в Екатеринбурге мужчина избил знакомую из-за телефона. На замечания прохожих он не реагировал. Соответствующее видео появилось в Сети, его проверят правоохранители.