Жительница Подмосковья заявила об изнасиловании после сеанса эзотерики

В Подмосковье девушка обвинила в изнасиловании психолога, который проводил ей эзотерический сеанс по «очищению от негативной сексуальной и сердечной энергии». Об этом сообщает РЕН ТВ.

«С 35-летним психологом 20-летняя девушка познакомилась в интернете, а уже на следующий день он отвез ее к себе», - поделился источник.

Эзотерический обряд включал в себя молитвы и озвучивание всех действий, которые выполнял психолог. Специалист рассказывал, что все указания ему даются «свыше» от неких сущностей.

Так, в один момент он сообщил клиентке, что ей необходимо раздеться. Эзотерик поинтересовался, желает ли она «усилить женское сексуальное влечение» и, получив утвердительный ответ, вступил с девушкой в интимную связь. Собеседник РЕН ТВ уточнил, что через время между ними вновь произошла интимная близость, после чего девушка покинула квартиру.

Однако позднее жительница Подмосковья написала заявление в полицию, обвинив психолога в изнасиловании. Мужчина же рассказал, что все происходило по взаимному согласию.

По факту случившегося организована проверка.

Ранее мы писали, что жительница Подмосковья обвинила в изнасиловании таксиста, похожего на Дональда Трампа.