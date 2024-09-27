18-летняя велогонщица умерла после падения на чемпионате мира

Швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер погибла после падения во время чемпионата мира среди юниоров в Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

ЧП произошло 26 сентября. 18-летняя спортсменка получила серьезную травму головы и была доставлена в больницу на вертолете, после чего ее прооперировали.

В итоге медикам не удалось спасти ее жизнь. Фуррер умерла в университетской больнице Цюриха.

«UCI и оргкомитет чемпионата мира выражают искренние соболезнования семье, друзьям Фуррер и Федерации велоспорта Швейцарии», — сказано в сообщении.

Причиной падения, вероятно, стал дождь — точные обстоятельства ЧП неизвестны, поскольку момент не попал в трансляцию.

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