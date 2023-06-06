18-летняя дочь актера Михаила Пореченкова попала в ДТП на западе Москвы

Дочь известного российского актера Михаила Пореченкова попала в аварию в столице. Автомобиль 18-летней Марии столкнулся со скутером на западе Москвы. Об этом сообщил Телеграм-канал 112.

Как стало известно, девушка была за рулем автомобиля марки «Мерседес». Она передвигалась по деревне Толстопальцево на Центральной улице. По предварительной информации, звездная наследница не пострадала. На месте работают экстренные службы, и медики осматривают второго участника ДТП, который был на скутере. Обстоятельства выясняются.

На данный момент никаких комментариев ни от самой Марии, ни от Михаила Пореченкова не поступало.

Напомним, что актер является многодетным отцом. У него две дочери – Варвара и Мария, а также три сына – Владимир, Михаил и Петр. Недавно он вывел в свет практически всю семью. Родные пришли поддержать его на премьере фильма «Русский крест».

Ранее стало известно, что в этом году Мария Пореченкова окончила православную школу.