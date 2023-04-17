Пореченков с детьми, Башаров с новой спутницей: звезды на премьере фильма «Русский крест»

16 апреля все православные люди отмечали свой главный праздник – Светлое Христово Воскресенье. В честь этого создатели фильма «Русский крест» решили провести премьерный показ в кинотеатре «Октябрь», который посетили многие звезды отечественного кинематографа. Михаила Пореченкова, исполнившего главную роль в художественной ленте, пришлли поддержать Екатерина Климова, Анастасия Макеева, Надежда Бабкина, Аделина Сотникова, Григорий Гладков, Андрей Житинкин и многие другие.

«Русский крест» режиссера Эдуарда Боякова снят по одноименной поэме Николая Мельникова. Сюжет развивается вокруг главного героя Ивана Ростка, опустившегося в своей жизни на самое дно: он бил жену, много пил, потерял руку, а вместе с ней и смысл к существованию. Однако после сна, где к нему пришел святой Георгий, он понял, что нужно что-то менять. Он обращается к Богу и ставит себе цель восстановить разрушенный в деревне храм. Драма вышла на большие экраны страны 16 апреля.

На красной дорожке Михаил Пореченков позировал не один, а со всей большой семьей. Актер в синем классическом костюме фотографировался с дочерью Марией, которую долгое время не выводил в свет, а затем к ним присоединились и ее братья – Петр и Владимир.