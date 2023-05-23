Михаил Пореченков показал младшую дочь, учащуюся в православной школе

У знаменитого киноактера Михаила Пореченкова пятеро детей.

Старший сын от первого брака уже родил кинозвезде внука, к тому же решил, как и его отец, начать карьеру актера. А вот самая младшая дочь — Мария сейчас празднует выпуск, заканчивая православную школу.

По словам Пореченкова, духовная семинария практически ничем не отличается от обычной школы, за исключением того, что каждое воскресенье ученики в обязательном порядке посещают храм, а также начинают утро с молитвы.

Последний звонок, на котором появился звёздный отец, проходит вполне спокойно, а вовсе не в «гламурном формате», как это обычно принято в других школах.

«Всё как в Институте благородных девиц. Все красиво одеты: закрытые платья, волосы убраны», – рассказывает Михаил Пореченков в интервью журналистам издания mk.ru.

О воспитании своих детей актер тоже говорит без утайки. Отец он вовсе не строгий, а рассудительный: «А чего их (детей) ругать, — говорит он, — мы же сами совершали в детстве ошибки, многое не понимали и не знали».