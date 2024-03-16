17-летняя лыжница попала в больницу после гонки на чемпионате России

17-летняя лыжница получила травму на чемпионате России и оказалась в больнице. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на слова старшего тренера команды.

Все произошло во время спринтерской гонки. В конце забега девушку занесло на повороте и вынесло с трассы. Лыжница упала, после чего ее сразу госпитализировали.

Ранее мы писали, что в Приморье мужчина застрелил из ружья жену и ребенка, а затем покончил с собой. Отмечается, что россиянин находился на учете у стражей правопорядка и уже привлекался к уголовной ответственности по статье о незаконном обороте наркотических средств.

Похожий случай произошел в Свердловской области. Гражданин убил жену, страдавшую от туберкулеза, а после и сам решил свести счеты с жизнью. Родственники почуяли что-то неладное, когда пара перестала выходить на связь.

Старший сын пробрался в квартиру родителей через окно и, обнаружив их тела, связался с полицейскими. У супругов остались двое детей, младшему из которых 14 лет.