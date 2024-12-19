17-летний студент обокрал дочь российского олигарха и обвинил ее в совращении

В Москве 17-летний студент обвинил в совращении дочь нефтяника-миллионера. Юноша заявил, что девушка накачивала его алкоголем и наркотиками, а затем принуждала к интиму.

Как сообщает Telegram-канал Mash, отношения парня с девушкой начались еще три года назад, когда ему было 14 лет. Юноша встречался с возлюбленной практически каждый день в ее элитной квартире. Недавно подросток увидел лежавший в апартаментах миллион рублей наличными и решил забрать их себе.

Девушка обратилась в полицию. В ответ на это парень заявил, что москвичка его соблазнила и, к тому же, заставляла насильно принимать алкоголь и наркотики. В любовной драме сейчас разбирается полиция.

До этого появились подробности растления 13-летнего школьника 53-летней консьержкой в Одинцове. Женщина давно начала общаться с подростком и предложила ему заняться интимом, чтобы над ним не смеялись друзья.

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