Ее супруг был на рабочей вахте: женщину осудили за совращение 15-летнего школьника

Жительница Омской области, обвиняемая в совращении несовершеннолетнего, предстала перед судом. Она вступила в связь с 15-летним мальчиком, который приходится другом ее сыну.

38-летняя женщина совершила преступление в июле прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Она воспользовалась тем, что муж уехал на вахту, и совратила одноклассника сына.

Пару застукала соседка, поэтому об их связи стало известно всей деревне. Через некоторое время в отношении жительницы области было возбуждено дело. За совращение несовершеннолетнего она получила 1,5 года ограничения свободы. Женщине предстоит провести все это время по месту регистрации.

Ранее в Пензе учитель информатики совратил восьмиклассницу в школьной лаборантской. Кроме того, он присылал свои обнаженные фотографии другим детям.